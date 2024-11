Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in alleenstaande woning

De brandweer rukte dinsdagavond uit naar een alleenstaande woning in de Clivialaan in Oostende. Daar was rookontwikkeling ontstaan bij het aansteken van een houtkachel.

De brandweer was snel ter plaatse. De bewoonster van de woning had zichzelf al naar buiten begeven bij aankomst van de brandweer. “Het ging om een houtkachel die door de slechte werking van de schouw geen goede afzuiging had waardoor er rookontwikkeling ontstond in de woning”, zegt brandweerkapitein Nathalie Van Moorter, “Uiteindelijk moesten we niet blussen. Door de schoorsteen te reinigen zou het probleem opgelost moeten zijn.” De ramen openen was voldoende om de woning te ventileren. Na controle kon de bewoonster haar woning terug betreden. Er is geen schade.