Brandweer rukt uit voor brandje onder goudwisselkantoor in Roeselare

In een kelder onder een goudwisselkantoor en enkele appartementen in Roeselare ontstond maandag omstreeks 16 uur witte rookontwikkeling. De brandweer van Roeselare snelde onmiddellijk naar het centrum van de stad. Daar was er in een rioleringsputje een klein afvalbrandje ontstaan. Daardoor kwam er rook wat rook in de kelder terecht.

Terwijl de brandweer een grondige controle uitvoerde, werd de Vrouwenstraat tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd omgeleid. Sinds maandag zijn in de omgeving van de Sint-Michielskerk grote werken aan de gang. Het warmtenet wordt er doorgetrokken naar het stadhuis en het Klein Seminarie. Daardoor is het voor het verkeer al iets moeilijker om het stadscentrum te doorkruisen.