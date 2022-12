Brandweer ruimt oliespoor op Langestraat in Anzegem

In de Langestraat en de nabijgelegen wijk de Kortesteeg in Anzegem werd donderdagnamiddag omstreeks 15.20 uur een oliespoor geruimd door de brandweer.

Rond 15.10 uur kreeg de brandweerzone Fluvia een oproep binnen over olie op de rijbaan. De brandweer kwam ter plaatse om met detergent de olie op te lossen en zo van de weg los te maken. Vergelijk het met een vettige braadpan wassen met afwasmiddel.

Hoe de olie op de weg terecht gekomen is, is nog niet duidelijk, liet de persofficier van Brandweerzone Fluvia weten. Olie op de rijbaan maakt de weg glad en zou ervoor kunnen zorgen dat fietsers vallen of voertuigen slippen. Rond 16 uur kwam ook een combi van de politiezone Mira ter plaatse om nazicht te doen. (XC)