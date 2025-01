Brandweer redt twee zangvogels nadat muziekbox in bijgebouw vuur vat

De brandweer moest donderdagavond uitrukken voor een brandje in de Zuid-Australiëstraat in Meulebeke. Rond 17.20 uur vatte er plots een muziekbox vuur die in een bijgebouw stond.

De bewoners merkten de brand zelf snel op en konden erger vermijden. De box zelf is totaal verloren, maar de schade beperkt zich tot de onmiddellijke omgeving in het bijgebouwtje en wat rookschade. De brandweer moest enkel wat nablussen en de ruimte ventileren. Ze brachten ook een vogelkooi met twee zangvogels in veiligheid. Ondanks de rook bleven de diertjes ongedeerd.