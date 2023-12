Brandweer moet vrouw uit keukenbrand redden in Nieuwpoort: woning onbewoonbaar verklaard

De brandweer van Nieuwpoort moest woensdagochtend een vrouw redden nadat in haar woning een keukenbrand uitbrak. De dame was bevangen door de rook en zat nog binnen. “We voerden een grijpredding uit om haar naar buiten te krijgen”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en haar woning is onbewoonbaar verklaard.

De feiten deden zich voor woensdagochtend om 7.30 uur in de Roger Vyveystraat in Nieuwpoort. Het was een buurman die om dat uur naar zijn werk zou vertrekken die plots rook opmerkte die van onder de voordeur van zijn buurvrouw kwam.

De man belde aan, maar kreeg geen reactie. Hij belde daarop onmiddellijk de hulpdiensten. Wat er aan de hand was en of de vrouw nog binnen zat, was op dat moment onduidelijk. De brandweerposten van Nieuwpoort en Oostduinkerke snelden samen met de politie ter plaatse. Er bleek effectief rook te zijn waarna de brandweer de garagepoort opende om binnen te raken.

Grijpredding

“Binnen zat de woning volledig onder de rook”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele van post Nieuwpoort. “Met adembescherming gingen de manschappen binnen en ontdekten dat de brand zich situeerde in de keuken. Daar werd ook een vrouw aangetroffen. Ze was duidelijk verward en bevangen door de rook. Er moest een grijpredding worden uitgevoerd om de vrouw naar buiten te krijgen. Zelf waren we er gelukkig net op tijd bij om te voorkomen dat het vuur zich ook echt uitbreidde. De brand zelf kon vrij snel geblust worden en situeerde zich ter hoogte van het fornuis of een broodrooster in de keuken. Dat is nog niet duidelijk. Er is wel brandschade in de keuken, maar het hele huis is wel aangetast door rook en roet en werd daarom voorlopig onbewoonbaar verklaard.”

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. (JH)