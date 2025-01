Brandweer moet uitrukken voor auto die vuur vat op parking van garage

Woensdagavond even na 19 uur vatte een auto, die voor een garage in de Lieven Bauwensstraat in Brugge geparkeerd stond, vuur.

De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse. © JVM

De eigenaar had zijn wagen voor herstel naar de garage gebracht omdat hij een defect vertoonde, toen de wagen plots hevig begon te roken. Een omstaander probeerde in afwachting van de komst van de brandweer met een poederblusser de wagen te blussen en de batterij los te koppelen, maar slaagde daar slechts deels in. De man raakte daarbij ook bevangen door de rook en werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

© JVM

© JVM

Uiteindelijk had de brandweer weinig moeite met het blussen van de smeulende wagen. Wat de brand veroorzaakt heeft, is niet meteen duidelijk.

© JVM

© JVM