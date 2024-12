Brandweer moet ingrijpen voor brand aan elektriciteitskast

De bewoonster van een woning in de Gitsestraat in Roeselare rook rond de middag plots een brandgeur.

“Ik was op dat ogenblik in de badkamer. Toen mijn vrouw me riep ging ik een kijkje nemen in de veranda. Langs de achterzijde van de elektriciteitskast was er brand ontstaan”, aldus de bewoner. Het koppel verwittigde onmiddellijk de brandweer. Die snelde ter plaatse en kon met een brandblusser het vuur blussen. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de elektriciteitskast.

“We zitten momenteel zonder elektriciteit. Een specialist zal ter plaatse moeten komen om dit op te lossen. Gelukkig waren we nog net niet vertrokken met ons kleindochter naar de McDonald’s.” Voor de twee bewoners is de brand een minder leuke afsluiter van het jaar. “Gelukkig zijn we vanavond te gast bij ons dochter om er te vieren.”