Brandweer krijgt brand bij veevoederbedrijf in Wingene snel onder controle

De brandweer moest in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks 2.30 uur uitrukken naar de Romerijstraat in Wingene. Daar was een brand ontstaan in de rookafzuiging van het veevoederbedrijf Scherrens. Een werknemer merkte het probleem tijdig op.

De brandweer snelde ter plaats en kreeg de brand snel onder controle. “De brand ging vooral gepaard met serieuze rookontwikkeling”, aldus burgemeester Lieven Huys (CD&V) die ook ter plaatse kwam om zich te ontfermen over de situatie.

De brandweer bleef nog tot ’s ochtends ter plaatse om er zeker van te zijn dat alle gevaar geweken was.