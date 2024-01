Brandweer kan brand aan lichtstrip boven tankstation snel blussen

De brandweer van Langemark-Poelkapelle moest zaterdagavond laat uitrukken voor een brand in het Gulf tankstation in het gehucht Madonna. Het bleek om een lichtstrip te gaan in het afdak die vuur vatte, maar snel geblust was.

Het was een passant die rond 23 uur het tankstation in de Klerkenstraat in Madonna passeerde en de vlammen opmerkte. In het afdak van het Gulf tankstation was enkele meters boven de grond een brand ontstaan. De brandweer van Langemark-Poelkapelle was snel ter plaatse. “Omdat de brand zich in de hoogte bevond en zich mogelijk verder kon verspreiden riepen we de versterking in van een ladderwagen van post Houthulst”, zegt brandweerkapitein Dominique Parmentier.

“Dat bleek uiteindelijk niet nodig. We konden de brand van op de grond blussen. Het bleek om een led-strip te gaan in het afdak van het tankstation maar het vuur breidde niet uit. Zeker bij een tankstation zijn we altijd extra voorzichtig met de pompen in de buurt. Maar de rest van het afdak vatte geen vuur waardoor de brand beperkt bleek tot een meter.” De brandweer kon vrij snel terugkeren. (JH)