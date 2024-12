Brandweer informeert voor af-fakkeling PepsiCo na enkele nodeloze oproepen

De brandweer van Veurne moest de laatste tijd meermaals nodeloos uitrukken naar PepsiCo in Veurne waar passanten grote vlammen meldden, die tot ver te zien waren. Telkens was er niets aan de hand want ging het om de af-fakkeling van gas bij het bedrijf. “Dit kan ook de komende tijd nog het geval zijn”, informeert de brandweer.

Alleen al de afgelopen week moest de brandweer van Veurne tweemaal uitrukken naar PepsiCo in de Albert I laan in Veurne. Daar worden de chips gemaakt en het bedrijf stond ook gekend als Veurne Snack Foods.

Grote vlammen

Zowel woensdagavond als vorige week woensdagavond kreeg de brandweer een melding van een mogelijke brand bij PepsiCo. Telkens zagen passanten grote vlammen die uit het dak van het bedrijf kwamen. Deze week zag een passant dat zelfs vanop de parking van het winkelcentrum Westpark even verder en belde voor de zekerheid de brandweer. Maar telkens bleek er niets aan de hand. “Bij Pepsico is er aan de kant van de Albert I laan ter hoogte van de brug over de spoorweg een biogasinstallatie”, informeert de brandweer. “Er zijn momenteel technische werkzaamheden en tijdens die werken wordt er om veiligheidsredenen afgefakkeld. Daardoor is een grote vlam, een fakkel als het ware, constant te zien. Dit is dus geen brand. Moest je twijfelen of het wel dat is wat je ziet, aarzel niet de noodcentrale 112 te alarmeren.” (JH)