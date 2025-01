Brandweer en pastoor ter plaatse na rookmelding… die condens op kerk blijkt te zijn

De brandweerposten van Kortemark en Diksmuide rukten dinsdagavond uit na een brandmelding in de kerk van Handzame. Het bleek uiteindelijk gewoon om condens in combinatie met de mist te gaan.

De melding kwam er dinsdagavond rond 22 uur toen een passant aan de kerk van Handzame op het Handzameplein rook zag uit het dak van de kerk. Vuur was er evenwel niet te zien. De brandweer haastte zich dan ter plaatse. “We belden ook de pastoor op om ons binnen te laten zodat we een controle in de kerk konden doen”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde van post Kortemark. “Buiten de kerk was er niets te zien. Ook binnen bleek na een controle, onder meer met de warmtecamera, alles in orde te zijn. Het ging om condens afkomstig van het opstarten van de verwarming die in combinatie met de koude temperaturen en de mistvorming buiten tot rook leidde. Dat is iets wat we al enkele keren hebben meegemaakt en we vermoedden dan ook al bij vertrek dat dit het zou zijn. Maar sowieso gaan we steeds ter plaatse voor een controle.”

Na afloop kon iedereen dan ook snel terugkeren. (JH)