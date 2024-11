Brandweer controleert zolder ziekenhuis Torhout na lichte rookontwikkeling

De hulpdiensten rukten woensdagochtend uit naar het AZ Delta campus Sint-Rembert in Torhout waar het brandalarm in het ziekenhuis afging. Er was sprake van wat rookontwikkeling op de zolder. “Maar bij een grondige inspectie hebben we niets gevonden”, zegt brandweerkapitein Marc Degrieck.

Rond 6.40 uur ging het brandalarm af in een bepaald deel van het ziekenhuis in de Sint-Rembertlaan in Torhout. Personeel merkte op dat het alarm afkomstig was van de zolder bovenaan het ziekenhuis en dat er sprake was van een lichte rookontwikkeling. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten, maar meteen overgaan tot een evacuatie was niet nodig. De brandweer van Torhout zit aan het einde van de straat en was samen met de politie snel ter plaatse. “We trokken meteen naar de zolder om daar een grondige inspectie uit te voeren”, zegt brandweerkapitein Marc Degrieck van post Torhout. “Het ging om het deel van de zolder boven de labo’s waar de technische installaties zitten, onder andere met de verwarmingsinstallaties. Bij onze inspectie merkten we de rook niet meer op en was alles normaal. Wellicht was de rook kort afkomstig van de verwarmingsinstallatie zelf. Na de controle konden we snel beschikken.”

Het personeel kon aan de slag blijven en een evacuatie was dus niet nodig. (JH)