Brandweer bestrijdt grote afvalbrand bij recyclagebedrijf Renewi in Handzame

De brandweer had maandagochtend de handen vol met een grote afvalbrand in recyclagebedrijf Renewi in Handzame bij Kortemark. Enkele tientallen kubiek huishoudelijk afval stonden in de bunkers in brand. “Na de eerste bluswerken binnen moest alles naar buiten worden gebracht om daar na te blussen”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde.

Het was rond 9 uur dat een conciërge van afvalverwerkend bedrijf Renewi in de Amersveldestraat in Handzame hevige rook opmerkte. Het bedrijf zelf was op dat moment gesloten. De conciërge belde meteen de hulpdiensten op. Al snel was een grote rookpluim van ver te zien. “Wij werden opgeroepen voor een industriebrand in Handzame”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Er werd een tankwagencircuit opgestart en we vroegen aan omwonenden die last hadden van de rook om ramen en deuren te sluiten.”

Tientallen kubiek

Intussen kwam de brandweer massaal ter plaatse. Brandweer Kortemark, Diksmuide en Koekelare bestreden de brand en intussen werden tankwagens van andere korpsen ter plaatse gevraagd. “We hadden voldoende bluswater nodig en konden ook pompen uit een vijver van een landbouwer vlakbij”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde. “In het begin werden we geconfronteerd met een grote vuurhaard maar die konden we vrij snel neerslaan. Wel was er lange tijd zware rookontwikkeling. Het ging om enkele tientallen kubiek huishoudelijk afval die in bunkers gestockeerd ligt en die in brand stond. Na de eerste bluswerken werd al het afval met een bulldozer van het bedrijf naar buiten gebracht. Daar zetten we een waterkanon op de koer in en vernevelden alle afval.” Die klus nam meerdere uren in beslag maar na enige tijd kon het aantal manschappen afgebouwd worden. Met de grootdebietventilator werd alle rook uit het bedrijf geblazen. Gewonden vielen er niet. (JH)