Brandje bij Mirom na lossen container snel onder controle

Dinsdagvoormiddag is even brand ontstaan in een container in de sorteerhal op de terreinen van Mirom in Roeselare.

Het vuur ontstond tijdens het lossen van de container. De veiligheidsprocedures werden meteen geactiveerd en de brandweer was snel met meerdere voertuigen ter plaatse. Ze kregen het vuur vlot onder controle en konden vermijden dat het vuur uitbreiding nam.

De oorzaak wordt nog onderzocht, maar mogelijk is een steekvlam ontstaan door een batterij of gasfles die foutief bij het brandbaar afval werd gedeponeerd.

“Gooi nòòit batterijen, apparaten of gasrecipiënten bij het afval”, laat Mirom weten. “Dit voorval bewijst dat dit een reëel risico vormt voor ongevallen waarbij schade en/of slachtoffers kunnen vallen!”