Brandende batterij zorgt even voor bezorgdheid op bedrijventerrein

Woensdagmiddag even voor 15 uur vatte op het bedrijventerrein in de Zwartegatstraat in Oostkamp, bij een bedrijf gespecialiseerd in hydrologische installaties, brand uit aan een batterij. Dergelijke batterijen worden onder andere in betonmixers gebruikt.

Hulpdiensten snelden ter plaatse. © JVM

De opgeroepen brandweer kon de brandende batterij naar buiten brengen en liet die gecontroleerd uitbranden. Ondertussen werd het personeel geëvacueerd. Blussen bleek geen optie omdat dan het risico bestond dat er gevaarlijke gassen zouden vrijkomen.

Na het uitvoeren van de nodige metingen werd besloten om de brandende batterij in een container met water onder te dompelen en zo alle gevaar te neutraliseren. Daarvoor werd het nodige materiaal aangevoerd. Hoe de brand aan de batterij is ontstaan, is nog niet duidelijk. Tijdens de interventie werd de straat door de politie afgesloten.

