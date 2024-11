Brand in werfcontainer in Dudzele snel onder controle

Dinsdagmorgen even na 7 uur merkte een bewakingsagent rook en vlammen op in een werfcontainer net buiten de gasinstallatiesite van Fluvius in de Oostkerkestraat in Dudzele.

Het gebouw, dat dienst doet als schuilhut voor de bewakingsagenten, staat net buiten de omheining van de gasinstallatie. De man merkte rook op en alarmeerde meteen de hulpdiensten. Die hadden weinig moeite met het blussen van de brand. De schade in de werfcontainer valt dan ook mee. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de basis van de brand. Niemand raakte gewond en gevaar voor de gasinstallatie was er nooit.