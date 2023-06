Brand in vrijstaande garage van woning terwijl bewoners op reis zijn

In de Roeselarestraat in Esen brak vrijdagochtend brand uit in een vrijstaande garage van een woning. De bewoners zijn op dit moment op reis maar dankzij buren, familie en de brandweer kon erger voorkomen worden.

Rond 7.30 uur hoorden buren naast de woning in de Roeselarestraat in Esen plots een luide knal, iets dat leek op een ontploffing. Toen ze gingen kijken waar het lawaai vandaan kwam zagen ze rook uit het dak van een garage komen. Ze wisten dat de bewoners sinds woensdag op reis waren en verwittigden snel de brandweer. Dankzij de buren werden ook familieleden van de bewoners verwittigd zodat die ook snel ter plaatse konden komen. De brandweer en politie baanden zich een weg naar de Roeselarestraat die door wegenwerken momenteel ter plaatse eenrichtingsverkeer is. Daardoor was er tijdelijk wat verkeershinder.

Kortsluiting

De brandweer kon de garage annex stenen tuinhuis snel betreden. “Binnen werd nogal wat rook aangetroffen en een vrij beperkte brand”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe van brandweer Diksmuide/Leke. “De garage is ongeveer zeven meter lang en binnen stond een bromfiets en een auto. De brand zelf ontstond wellicht door een elektriciteitsprobleem waarna een kortsluiting aan de muur ontstond. Dat konden we vrij snel blussen en voorkomen dat de brand uitbreiding nam. De familie bracht de sleutels van de wagen zodat we die tijdig buiten konden zetten.” De Volkswagen liep weliswaar rook- en roetschade op maar brandde niet uit. De brandweer ventileerde nog het gebouw. (JH)