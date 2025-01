Brand in technische ruimte van bedrijf in opbouw snel onder controle

Langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge is woensdagmorgen even voor 7 uur brand uitgebroken in een technische ruimte van een bedrijf in opbouw. De brand ontstond aan een compressor, waarvan de isolatie begon te smeulen en voor heel wat rook zorgde.

De brandweer was snel ter plaatse en kon de smeulende isolatie zonder problemen blussen. De schade valt dan ook mee. Hoe de brand aan de compressor, die recent pas werd geïnstalleerd, kon ontstaan wordt onderzocht. Niemand raakte gewond. De werken op de werf konden snel weer doorgaan.

© JVM

© JVM