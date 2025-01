Brand in horecazaak Chapeluur blijft onderwerp van onderzoek

Het onderzoek naar de brand in horecazaak Chapeluur op de Grote Markt in Kortrijk is nog steeds aan de gang. Het parket van West-Vlaanderen geeft voorlopig geen verdere details over de zaak.

De zaakvoerder ontdekte de schade maandagmiddag bij het openen van de zaak, die gesloten was op zondagavond. Vooral de keuken en benedenverdieping liepen aanzienlijke schade op. Chapeluur blijft verzegeld tot het onderzoek van de branddeskundige is afgerond.

De precieze oorzaak en het tijdstip van de brand blijven onduidelijk. Opvallend is dat niemand in de buurt iets heeft opgemerkt, ondanks de drukte van de wekelijkse markt.