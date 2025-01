Brand in elektriciteitskast zorgt voor rookontwikkeling

De brandweer moest vrijdagmiddag uitrukken naar de Stormestraat in het centrum van Waregem. In een smalle gang naast een interimkantoor was brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Er vielen geen gewonden maar er hing veel rook in het kantoor.

Twee werknemers van AGO Jobs & HR werden vrijdag rond 11.30 uur opgeschrikt toen plots rook binnendreef in hun kantoor in de Stormestraat. Ze verlieten het gebouw en verwittigden de brandweer, die snel ter plaatse was.

De oorzaak van de rook werd uiteindelijk gevonden in een smalle doorgang tussen het interimkantoor en een kledingzaak. Niemand leek zich het oorspronkelijke nut van de gang nog te herinneren maar de brandweer ontdekte dat er verdeelkasten voor gas en elektriciteit gehuisvest waren.

De brand ontstond in zo’n elektriciteitskast, al is de oorzaak voorlopig onduidelijk. De brand zelf was snel onder controle maar die veroorzaakte wel veel rook. De kledingzaak aan de rechterkant van de gang bleef gevrijwaard van schade maar het kantoor van AGO moest grondig geventileerd worden. Wellicht kan er de rest van de dag niet meer gewerkt worden.

Tijdens de bluswerken was de Stormestraat plaatselijk afgesloten.