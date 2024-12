Brand- en inbraakalarm zetten winkel onder de rook in centrum Brugge

Donderdagavond even voor 23 uur trad in de Lab9-winkel in de Geldmundstraat in centrum Brugge het automatisch brand- en inbraakalarm in werking. Tevens zagen passanten witte rook uit de winkel komen.

Politie en brandweer kwamen ter plaatste, maar het was wachten op de eigenaar van de winkel om klaarheid te brengen. Het inbraakalarm dat de winkel met een dikke rook vult, zodat potentiële dieven zich niet meer kunnen oriënteren, was afgegaan. Waarom het alarm in werking trad, was niet meteen duidelijk. Sporen van inbraak zouden er niet zijn. Na een controle werd de winkel vrijgegeven. Het is nog onduidelijk of de winkel vrijdagochtend zal open zijn.

© JVM

© JVM

© JVM