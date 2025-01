Bewoners van appartement naar ziekenhuis nadat ze potje op het vuur vergeten

Dinsdagavond rond half negen zorgde een potje op het vuur ei zo na voor een drama. In een appartement op het derde verdiep in de Graaf Jansdijk in Wenduine trof de brandweer, die zich eerst toegang tot het appartement diende te verschaffen, de twee bewoners aan.

Eén van hen was reeds buiten bewustzijn, de tweede was nog net aanspreekbaar. De brandweer had de situatie snel onder controle en de schade valt al bij al mee. De twee bewoners werden beiden met intoxicatieverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht maar hun situatie is niet levensbedreigend.

© JVM

© JVM

© JVM