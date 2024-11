Bewoners blussen zelf brand in berging, maar huis is onbewoonbaar: moeder en dochter naar ziekenhuis

Donderdagochtend brak er iets voor 8 uur een brand uit langs de Slypsstraat in Ledegem, op de grens met Slypskapelle. De bewoners konden de brand zelf blussen. Een moeder en haar dochter werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar.

Iets voor 8 uur snelde de brandweer massaal naar de Slypsstraat in Ledegem. Daar woedde een brand in de berging van een woning. Daar stond een kaars op een koelkast. “De bewoners merkten de brand op en konden die zelf blussen. Wij moesten vooral nog nablussen”, aldus brandweerofficier Dirk Vens.

Al snel werd duidelijk dat enkele bewoners een grote hoeveelheid ingeademd hadden. De moeder en twee kinderen stapten richting een toegesnelde ambulance. De moeder werd samen met één van haar dochters ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. De brandschade bleef beperkt tot de berging. “De roetschade in de woning is echter erg groot”, aldus Vens. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar.