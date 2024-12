Bewoner valt in slaap terwijl kookpot op het vuur staat: ter controle naar ziekenhuis

De brandweer moest zondagavond uitrukken naar een appartementsgebouw op de hoek van de Ringlaan en de Deken Darraslaan in Tielt. De bewoner van een appartement op de tweede verdieping was in slaap gevallen terwijl er nog een kookpot op het vuur stond.

Dit veroorzaakte heel wat rookontwikkeling maar de man was met geen stokken wakker te krijgen. Pas toen de rook rond 18.30 uur een centrale rookdetector in de trappenhal bereikte, sloegen andere bewoners van het gebouw alarm.

Eens ter plaatse deed de bewoner nog steeds de deur van zijn appartement niet open. De brandweer moest het slot uitboren om binnen te geraken. Eens dit gelukt was, kon de oorzaak van de rookontwikkeling eenvoudig gevonden en verholpen worden. Inmiddels had de rook zich wel verspreid over het hele gebouw. De brandweer moest alles grondig verluchten.

Uit vrees voor rookintoxicatie werd de bewoner even ter controle naar het ziekenhuis gebracht maar hij mocht meteen weer naar huis.