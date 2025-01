Bestuurder merkt kleine brand onder motorkap in spitsuur snel op

Op de R34 in Torhout ontstond donderdagochtend een kleine brand onder de motorkap van een Mini. De bestuurder had dat snel gezien en kon de brand zelf blussen.

De bestuurder van een Mini reed om 8.30 uur op de R34 in Torhout komende van de snelweg richting het centrum van de stad. Vlak voor de rotonde met de Keibergstraat kreeg de bestuurder plots een waarschuwingslampje dat er iets loos was. Meteen daarna viel de wagen stil en kwam er rook vanonder de motorkap. Toen de bestuurder uitstapte evolueerde dat al naar een kleine brand. De man belde de hulpdiensten op maar ging intussen zelf aan de slag met een poederblusser en kon het vuur zo doven.

De brandweer hoefde daarna niet meer tussenbeide te komen. De politie Kouter was zelf snel ter plaatse met twee combi’s en sloot de R34 en de rotonde even af. Zo konden ze de Mini samen met de bestuurder van de weg duwen richting de carpoolparking. Het verkeer zat daardoor even strop maar kon daarna snel terug passeren. De Mini moest getakeld worden. (JH)