Beperkte brand in vloer van woning in Ichtegem geblust

In de Mexicostraat in Ichtegem is maandagavond brand uitgebroken in een woning. Het was voor de brandweer geen evidente klus om de oorzaak te vinden. “Het bleek dat condens van een hete buis overgeslagen was naar een vloer binnen en daar een brand had veroorzaakt”, zegt brandweerkapitein Nathalie Van Moorter.

De brand werd maandagavond rond 18.30 uur ontdekt in een woning met inpandige pottenbakkerij in de Mexicostraat in Ichtegem. De bewoners waren thuis en merkten plots op dat de elektriciteit was uitgevallen. Uit het dak rond de schouw was flink wat rook te zien. Brandweerposten Torhout en Koekelare en officier Nathalie Van Moorter van post Oostende snelden ter plaatse. “Het was wat moeilijk om de precieze oorzaak te vinden want het was eerst onduidelijk”, zegt Van Moorter.

“Het ging niet om een dakbrand en ook niet om een schouwbrand. Na wat zoeken werd de oorzaak gevonden bij condens op een enkelvoudig schouwkanaal waarvan de buis erg heet werd en die condens sloeg over naar een droge houten vloer in de woning. Daar was een kleine brand ontstaan met het hout dat bleef smeulen. Door een stopcontact in de buurt viel de elektriciteit vervolgens uit. De brandweer kon daarna de brand snel blussen. Door het beperkte gebruik van water is er op dat vlak ook weinig schade.” Wel moest de vloer wat opengebroken worden en werd de woning geventileerd. (JH)