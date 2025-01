BEKIJK – Huis onbewoonbaar na brand

Vrijdagavond is brand uitgebroken in een woonhuis in de Palmendreef in Westkapelle, Knokke-Heist.

Het waren de bewoners die even voor 22 uur het automatisch brandalarm hoorden afgaan op één van de bovenste verdiepingen. De opgeroepen brandweer kon de brand op de tweede verdieping lokaliseren maar het blussen verliep eerder moeizaam, omdat de brand zich tussen de verdiepingen, in het gebinte van de woning had uitgebreid.

Er diende heel wat isolatie verwijderd om er zeker van te zijn dat de brand niet verder zou smeulen en voor heropflakkering zou zorgen. De oorzaak van de brand zou vermoedelijk elektrisch gerelateerd zijn. Niemand raakte gewond. Door de brand en rookschade is de woning wel onbewoonbaar en dienen de bewoners elders opgevangen te worden. Tijdens de bluswerken was een deel van de wijk afgesloten voor het autoverkeer maar aangezien het late uur zorgde dat niet voor problemen.



© JVM

