BEKIJK – Dit had veel erger kunnen aflopen: brandweer voorkomt erger bij JOC in Oostkamp

Het waren leden van de krulbolvereniging die in het aanpalende pand van het JOC in de Brugsestraat in Oostkamp een partijtje krulbollen aan het spelen waren die het automatisch brandalarm opmerkten en de hulpdiensten verwittigden.

De brandweer diende zich toegang tot de lokalen te verschaffen vooraleer er met blussen kon begonnen worden. Oorzaak van het alarm was een smeulende warmtebron die het lokaal onder rook zette. De brandweer had de situatie snel onder controle en diende na het doven van de smeulende warmtebron enkel nog de lokalen te ventileren.

De schade valt dan ook mee. Een geluk dat dit rond 15 uur gebeurde en dat er iemand in de gebouwen ernaast aanwezig was. Was dit om 3 uur ‘ s nachts gebeurd, dan had het waarschijnlijk anders uitgedraaid.



© JVM

© JVM