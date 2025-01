Baan tussen Pervijze en Kaaskerke even afgesloten terwijl brandweer schouwbrand controleert

De Pervijzestraat tussen Kaaskerke en Pervijze was donderdagmiddag plaatselijk even afgesloten door een brandweerinterventie. Rond 14.40 uur merkten bewoners van een woning vlak voor de bebouwde kom van Pervijze op hoe een muur boven roodgloeiend stond. Ook een buis binnen was erg heet. Het ging om een schouwbrand waarbij de brandweer de ladderwagen op straat posteerde om de brand van op het dak te kunnen controleren. Uiteindelijk was de situatie snel onder controle. Er was wel tijdelijk wat verkeershinder. (JH)