Auto van werknemer Frigilunch uitgebrand, alle personeel geëvacueerd

De brandweer werd woensdagochtend opgeroepen voor een industriebrand in het voedingsbedrijf Frigilunch in Veurne. Daar brandde een wagen van een werknemer op de parking uit en dat zorgde ook voor wat schade aan de gevel van het bedrijf. Alle werknemers werden geëvacueerd.

De brand werd opgemerkt door een personeelslid rond 10 uur. Op de parking van Frigilunch in de Albert I Laan in Veurne, een voedingsbedrijf gespecialiseerd in kant- en klare maaltijden stond een wagen in brand. Toen de brandweer van Veurne aankwam sloegen de vlammen reeds uit de auto. “Het ging om een dieselwagen die volledig is uitgebrand”, zegt kapitein Rik Breem van post Veurne. “De brand was vrij snel onder controle maar de auto is volledig verloren. Die auto stond dichtbij een gevel van het gebouw geparkeerd en door de hitte werd ook de stalen gevelbekleding aangestraald. Binnen in het magazijn met verpakkingsmateriaal was er rook door de brand maar ontstond er geen schade. Tijdens de bluswerken werd de productie stilgelegd en werden alle werknemers preventief geëvacueerd. Eenmaal de rook weg was en het bedrijf was geventileerd kon de productie terug opgestart worden.” Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. (JH)