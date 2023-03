Auto brandt volledig uit in Deerlijk

In de Hoogstraat in Deerlijk is woensdagavond een auto volledig uitgebrand, dat meldt VRT NWS. De bestuurder reed na zijn werk naar huis toen hij rook uit zijn radiator opmerkte. De man probeerde de vlammen eerst nog zelf te blussen, maar zelfs met de hulp van de brandweer brandde zijn auto volledig uit.

Woensdag reed een Heulenaar na zijn werk in de Hoogstraat in Deerlijk naar huis toen hij rook en vlammen uit zijn radiator zag komen. Samen met een een voorbijganger probeerde hij het vuur tevergeefs te blussen. Ook de brandweer kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde.

Door de hitte smolt de dakgoot van de woning waar de wagen voor stond. Ook het raam van de woonkamer sneuvelde. De oorzaak van de brand zou een technische fout zijn. Er vielen geen gewonden. (VRT NWS)