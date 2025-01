Auto brandt op korte tijd volledig uit in Lauwe, bestuurder kan zich net op tijd redden

In de Larstraat in Lauwe is zondagavond een auto volledig uitgebrand.

Een man reed rond 18:00 uur met zijn Citroën Berlingo in de richting van het centrum van Lauwe toen zijn motor plots uitviel. De bestuurder probeerde zijn auto opnieuw te starten maar hierdoor ontstond vuur onder de motorkap. De brand ontwikkelde zich bijzonder snel. De automobilist kon enkel nog zichzelf in veiligheid brengen. Zijn auto stond in geen tijd in lichterlaaie.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon nog weinig redden van de Citroën. Het uitgebrande autowrak moest getakeld worden. Tijdens deze werken was de Larstraat plaatselijk volledig afgesloten. De eigenaar van de wagen kwam er met de schrik vanaf.

(JF)