Appartement onbewoonbaar door keukenbrand in Veurne

In een appartementsgebouw langs de Brugsesteenweg in Veurne woedde zondagmiddag een zware keukenbrand. Door de brand ontstond een hevige rookontwikkeling die zich verspreidde in het volledige appartement.

Het appartement is gelegen boven een horecazaak die gelukkig geen rookschade opliep. De bewoners kunnen niet meer terug naar hun woning door de ontstane brand- en rookschade.

Burgemeester Peter Roose kwam ter plaatse en keek samen met de politie voor een noodopvang voor het getroffen gezin.

Door de brand was de Brugsesteenweg ter hoogte van de interventie een tijdlang afgesloten, men moest er plaatselijk omrijden. (José Tyteca)