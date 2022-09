Alerte warenhuisklant merkt brand op in aanpalende loods in Waregem

In een loods in de Muizelstraat in Waregem is donderdagavond brand uitgebroken. De achterkant van de loods geeft uit op de parking van de Colruyt, een opmerkzame klant merkte daar de rook op. De schade bleef beperkt.

De brand ontstond iets voor 19 uur. Dankzij de alerte bezoeker van het grootwarenhuis werd die snel opgemerkt, en gelukkig maar. In de loods was heel wat brandbaar materiaal aanwezig én de mazouttank van buurvrouw Jacomijn.

Harde knallen

“Plots hoorde ik tot in mijn huis enkele harde knallen”, vertelt Jacomijn. “Ik dacht eerst dat het geweerschoten waren en toen passeerde ook nog eens de politie. Het bleken achteraf enkele spuitbussen verf te zijn die door de brand ontploften.”

“Ik had gezien hoe ze eerder op de dag bezig waren met hout te verven bij de loods. Zelf had ik dus niet meteen door dat er brand was, gelukkig belde iemand snel de brandweer want ook mijn mazouttank staat bij de loods.”

Blikseminslag?

In de schuur hing heel wat rook maar de schade bleef beperkt tot de stukken houtafval die vuur vatten. De oorzaak van de brand is onduidelijk maar de brandweer sluit een blikseminslag niet uit. Kwaad opzet lijkt uitgesloten want de loods was goed afgesloten.