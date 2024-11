Afvoerbuis houtkachel zorgt voor brandje in vals plafond

De brandweerposten van Houthulst en Langemark-Poelkapelle rukten dinsdagmiddag rond 14.45 uur na een melding van een woningbrand in de Printaniastraat in het centrum van Houthulst.

Er was een probleem ontstaan met een hangende houtkachel waarvan de afvoerbuis door een vals plafond ging en enkele planken oververhit raakten. Bij aankomst van de brandweer had de bewoner de kachel al uit gedaan en hing er wat rook in het huis. Van het vals plafond waren enkele houten planchetten zwart geblakerd maar verdere schade bleef uit. De brandweer ventileerde de woning en kon snel terugkeren. (JH)