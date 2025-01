Afvalcontainer brandt uit in Kaaskerke: overslag naar autohandel vermeden

In de Wagenmakerijstraat in Kaaskerke bij Diksmuide brandde een afvalcontainer zaterdagmiddag volledig uit. De container stond buiten aan de gevel van een autohandel in Land Rover en Range Rover maar overslag kon vermeden worden.

Het waren de buren van de autohandel van Land Rover en Range Rover die zaterdagmiddag om 14.30 uur het vuur opmerkten in de Wagenmakerijstraat in Kaaskerke. De eigenaars van de autohandel waren op dat moment net vertrokken. De buren belden hen op en verwittigden meteen ook de brandweer. Die was snel ter plaatse. “Het ging om een blauwe afvalcontainer die buiten de gevel stond”, zegt brandweerluitenant Franck Bolle van post Diksmuide.

Zelfontbranding van doeken met ontsmettingsmiddel

“We vermoeden dat de brand ontstond door zelfontbranding van doeken met ontsmettingsmiddel. De container brandde uit en alle afval er in hebben we geblust. We controleerden ook de gevel, het materiaal en de andere containers die buiten stonden maar we konden overslag vermijden.” De brandweer kon na een half uurtje terugkeren. De eigenaars van de autohandel ruimde daarna alles op. (JH)