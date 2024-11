Aanzienlijke schade aan woning nadat schoorsteenbrand uitbreidt tot uitslaande dakbrand

Langs de landelijke Aardeweg in Moorslede, vlakbij Beitem, breidde een schoorsteenbrand uit tot een dakbrand. De schade aan de bovenverdieping van de woning is aanzienlijk.

Bewoners van een woning langs de Aardeweg in Moorslede merkten vrijdagmiddag omstreeks 14.20 uur een probleem aan hun schoorsteen op. Daar was een brand ontstaan. De brand breidde zich al snel uit naar het dak van de woning. “De woning was volledig omgeven door de rook”, aldus enkele passanten.

Inmiddels was de brandweer op weg naar de Aardeweg. “Bij aankomst was de brand uitslaand”, luidt het bij de brandweer. Zij kregen gelukkig het vuur snel onder controle waardoor de woning niet volledig vernield geraakte. De schade aan het dak en de bovenverdieping van het huis is wel aanzienlijk.