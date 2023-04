Charles (89) sterft na woningbrand in Ichtegem: “Ze hielden enorm van hun huis samen”

Enkele uren nadat een zware brand uitbrak in hun huis in Ichtegem is de 89-jarige Charles D. overleden in het ziekenhuis. Zijn 91-jarige vrouw kon gered worden door de buren. Zij bekomt nog in het ziekenhuis. Buren konden de vrouw uit de woning redden, maar het vuur was te hevig om binnen te gaan. “Dit is echt zo droevig. Die mensen waren zo trots op hun huis en blij dat ze met wat hulp nog thuis konden wonen”, zegt buurman Steven G.

Vlak na de brand woensdagavond in de villa langs de Torhoutbaan in Ichtegem bleek al dat de toestand van Charles zeer ernstig was. Buren hadden de brand rond 19.30 uur opgemerkt, belden de hulpdiensten en gingen meteen ter plaatse. De 91-jarige vrouw had via haar valarm intussen al haar dochter kunnen bereiken. Zij raakte nog met haar rollator tot aan de voordeur waar de buren haar redden. De 89-jarige Charles zat toen nog binnen in de woning.

Zware brandwonden

“Die vrouw riep dat we haar man moesten halen, maar dat was onmogelijk”, zegt reddende buurman Steven G. “De rook was verstikkend en pekzwart. Het raam barstte daarna open en we zagen de vuurhaard binnen. We waren machteloos en moesten wachten op de brandweer.”

Die kon Charles snel uit de woning halen, maar zijn toestand was toen al erg zorgwekkend. Hij lag bewusteloos op de vloer in de woonkamer. De man bleek inwendig ernstig verbrand te zijn en liep ook over zijn lichaam derdegraadsbrandwonden op. Hij werd meteen naar het brandwondencentrum in Gent gebracht. Daar vochten de artsen nog voor zijn leven, maar in de loop van de avond is de man dan toch overleden, zo bevestigt de politie en burgemeester. “Dit is een drama voor iedereen”, zegt Lieven Cobbaert (Liberaal 2018).

Gelukkig thuis

Het overlijden van de man komt hard aan bij zijn dochter, familie en buren. “Die mensen waren hulpbehoevend, maar waren zo gelukkig dat ze nog thuis konden wonen”, zegt buurman Steven G., die de reddingspoging moest staken.

“Elke dag kregen ze wel thuiszorg van verschillende mensen. Ook hun dochter en schoonzoon kwamen erg regelmatig langs om hen te helpen. Ze baatten vroeger een handel uit in Gent maar woonden al tientallen jaren in Ichtegem. Ze waren altijd heel vriendelijk. Het was duidelijk dat ze énorm hielden van hun huis en dat ze hier echt niet wegwilden. Die man heeft zijn voortuin altijd met veel liefde verzorgd. De laatste jaren was het misschien wat moeilijker, maar volgens ons wilden ze hier echt samenblijven tot het einde.”

Het noodlot heeft daar nu vroeger over beslist. De dochter van het koppel was te aangeslagen om te reageren.

Oorzaak brand onderzocht

Nadat de brandweer het vuur kon blussen, werd op zoek gegaan naar een brandoorzaak. Die kon evenwel niet meteen gevonden worden. De hele woonkamer en keuken brandden immers volledig uit. Daarom stelde het parket een branddeskundige aan die zowel woensdagavond als donderdagochtend ter plaatse ging voor onderzoek. “De deskundige kwam tot de conclusie dat de brand accidenteel ontstond. De oorzaak zou bij een sigaret liggen”, meldt het parket van Brugge. (JH)