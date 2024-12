Betonblok komt klem te zitten onder vrachtwagen met mazoutlek tot gevolg

De brandweer van Veurne had donderdagochtend de handen vol met een groot mazoutspoor in de Ondernemingenstraat in Veurne. Door een ongeval scheurde de mazouttank van een vrachtwagen open.

Een trucker reed donderdagochtend rond 8.30 uur tegen een betonblok bij het nemen van een bocht in de Ondernemingenstraat. Door de botsing bleef het betonblok steken onder de vrachtwagen die nog even verder reed. Het gevolg was dat de mazouttank daarbij openscheurde en er heel wat mazout op de weg terechtkwam.

De brandweer was meer dan twee uren bezig om het traject meermaals af te rijden om alle mazout van de weg te halen. De tankwagen met sproeiers werd daarbij ingezet. Het verkeer kon een tijdlang maar moeizaam passeren in de straat. De brandweer damde ook de goot af waar de vrachtwagen stil kwam te staan om te vermijden dat er mazout in de riolering liep. (JH)