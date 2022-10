Vrijdag afscheid van verongelukte bouwvakker Filip (47)

Op vrijdag 28 oktober om 10.30 uur zal in de aula De Aster van rouwcentrum Sabbe in Meulebeke afscheid genomen worden van bouwvakker Filip Van Keirsbulck (47) uit Izegem. Hij overleed donderdagmiddag bij een arbeidsongeval op een bouwwerf in Emelgem.

Filip woonde sinds een drietal jaar bij zijn vriendin Carine Brion in Emelgem, op een steenworp van de bouwwerf in de Baronstraat waar hij donderdag het leven liet toen hij tussen twee betonnen platen op een trailer terecht kwam. Filip was al jarenlang in dienst van bouwonderneming Deleersnyder uit Zulte. Verschillende collega’s van de firma waren getuige of in de onmiddellijke omgeving van het arbeidsongeval. Ze waren diep onder de indruk, net als alle anderen in het beton- en bouwbedrijf.

Filip was afkomstig uit de Oost-Vlaamse regio rond Eeklo en laat naast zijn vriendin Carine ook dochter Alicia uit Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke), plusdochter Silke, zijn ouders Roland en Jacqueline Van Keirsbulck – Claeys en broer en schoonzus Heikki en Daria uit Sint-Laureins na. Een stil moment in rouwcentrum Sabbe in Meulebeke kan elke weekdag van 16.30 uur tot 19 uur. (LSi)