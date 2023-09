Man gewond bij arbeidsongeval op de Eiermarkt in Brugge

Donderdag vond in de late namiddag een arbeidsongeval plaats op de Eiermarkt in Brugge. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Brugge, in dienst van een Brugse firma gespecialiseerd in steigerwerken. De onderneming was er bezig met het plaatsen van een steiger tegen een gebouw.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de man op een hoger niveau van de steiger ten val is gekomen. Hij raakte vervolgens gekneld op een lager niveau van de stelling. Hij geraakte daarbij minstens gewond aan een arm. Uiteindelijk slaagde hij erin zichzelf te bevrijden en kon hij op eigen kracht afdalen. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn medische toestand is momenteel niet duidelijk.

Het arbeidsauditoraat liet de plaats onder beslag stellen met het oog op verder onderzoek. Uit de eerste bevindingen bleek er immers onduidelijkheid over de precieze oorzaak van het ongeval. De sociale inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk zal samen met de lokale politie nagaan wat de exacte omstandigheden waren van het arbeidsongeval.

Het onderzoek wordt vervolgens toegespitst op diverse facetten die verband houden met de arbeidsveiligheid en op de voorschriften over veilig werken op hoogte.