Dodelijk arbeidsongeval bij truck -en tankcleaningsbedrijf in Oostrozebeke, wetsdokter onderzoekt de doodsoorzaak

De Ingelmunsterse brandweer wist even voor 19 uur een levenloos persoon uit een tank te halen. Hulp kon niet meer baten.

Even voor 19 uur was er groot alarm in het tank -en truckcleaningbedrijf in de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke. De brandweer van Ingelmunster, politie Midow en ook mug en ambulance kwamen ter plaatse.

De wetsdokter onderzoekt de doodsoorzaak. Over de identiteit van het slachtoffer is voorlopig geen info bekend.

Later meer!