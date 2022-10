Arbeider overleden na val van zes verdiepingen in Westwing Tower Roeselare

Een 50-jarige Roemeen uit Aalter is overleden nadat hij donderdagochtend zes verdiepingen naar beneden viel in de Westwing Tower.

Donderdagochtend deed zich omstreeks 11 uur een zwaar werkongeval voor op het Westwing Park, waar men momenteel volop bezig is met de bouw van het grote kantorengebouw Westwing Tower. Een 50-jarige man uit Aalter, die de Roemeense nationaliteit heeft, was er aan de slag op de zesde verdieping, toen het plots helemaal verkeerd liep.

Koker

De man viel door een technische koker naar beneden en belandde uiteindelijk helemaal beneden. De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. De man kreeg er de eerste zorgen en werd in kritieke toestand naar het vlakbij gelegen ziekenhuis AZ Delta overgebracht. Daar is de man overleden aan zijn verwondingen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk.

“Het slachtoffer is elektricien en diende bekabeling te leggen waarvoor hij in de liftschacht moest zijn”, klinkt het bij het parket. “Hij werkte voor de onderneming De Cadt Energie uit Veurne. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar AZ Delta, maar is ondertussen aan de verwondingen overleden. De dienst Toezicht Welzijn op het werk gaat ter plekke om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.”