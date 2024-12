57-jarige sterft bij dodelijk arbeidsongeval in maatwerkbedrijf in Veurne

Een 57-jarige vrouw is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Veurne. Dat gebeurde toen ze als poetsvrouw in een maatwerkbedrijf een stapel isolatiepaletten op haar kreeg. “Die waren gevallen van een heftruck maar wat er precies gebeurde wordt nog onderzocht”, zegt Sofie Heyndrickx van het arbeidsauditoraat. De tragische feiten zouden wel gefilmd zijn.

De feiten gebeurden dinsdagochtend om 10 uur in een maatwerkbedrijf in de Werkplaatsstraat in Veurne. De 57-jarige vrouw uit Nieuwpoort was in het bedrijf aan de slag als poetsvrouw. “Op een bepaald moment is ze bedolven geraakt onder een stap isolatiepaletten die van een heftruck waren gevallen”, legt Sofie Heyndrickx van het arbeidsauditoraat uit. “Er kon geen hulp meer baten, de vrouw overleed ter plaatse. De verantwoordelijken van het maatwerkbedrijf verwittigden de hulpdiensten waarna de politie een onderzoek voerde. Ook wij werden verwittigd en stuurden de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk ter plaatse. De nodige verhoren werden uitgevoerd. Nu gaan we na of er eventuele fouten zijn gemaakt en of daar conclusies uit getrokken kunnen worden. Daarvoor is het nu nog te vroeg.”

Twee zonen

Naar verluidt zouden de feiten in het maatwerkbedrijf wel gefilmd zijn. De vrouw was er aan de slag als poetsvrouw en zou net aan de achterzijde van een rek bezig geweest zijn. Aan de voorzijde van dat rek werd door een heftruck een stapel paletten met isolatie geplaatst maar een van de stapels zou daarbij te ver doorgeschoven zijn waarna de stapel van het rek viel en op de vrouw terechtkwam. Zij overleefde dat niet. Verder onderzoek moet nu meer duidelijkheid brengen. Het slachtoffer woonde in Nieuwpoort en later onder meer twee zonen na. Zij kregen bijstand van de dienst slachtofferhulp. Ook de collega’s van het maatwerkbedrijf kregen bijstand. (JH)