Afbraakwerken dreigen fout te gaan: voorgevel gecontroleerd afgebroken met hulp van brandweer

Langs de Sint-Jansstraat in Staden is het vrijdagavond bijna verkeerd gelopen tijdens afbraakwerken. Een voorgevel dreigde er naar voren te vallen en zo een hoogtewerker om te duwen. Op dat moment was het net avondspits, maar uiteindelijk was er geen gevaar voor passanten.

Langs de Sint-Jansstraat in Staden zijn momenteel afbraakwerken aan de gang. Onder andere een voormalige elektrozaak wordt er afgebroken. De gebouwen die afgebroken worden maken plaats voor een woonproject. Bij de werken liep het vrijdagavond echter plots bijna verkeerd.

Tijdens de afbraakwerken dreigde de voorgevel naar voren te vallen. Daar stond een hoogtewerker opgesteld. De voorgevel dreigde de hoogtewerker om te duwen waarna die op straat zou vallen. Op dat ogenblik was het net avondspits.

De brandweer snelde ter plaatse en adviseerde de aanwezige firma. Het verkeer werd een tijdlang tegen gehouden, waarna de voorgevel gecontroleerd werd afgebroken. Daarbij kwamen heel wat brokstukken op het voetpad terecht. De firma is momenteel volop bezig met de verdere afbraak van het gebouw. Het gevaar is inmiddels geweken.