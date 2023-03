Acht West-Vlaamse gemeenten kregen centen voor noodwoning

Acht West-Vlaamse gemeenten konden in 2022 rekenen op een Vlaamse subsidie voor het bouwen of renoveren van een noodwoning. De voorbije drie jaar werd op die manier 4,3 miljoen euro geïnvesteerd in een dak boven het hoofd voor wie plots in een crisissituatie terechtkomt.

“De West-Vlaamse lokale besturen doen inspanningen om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken”, stelt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) vast. “Een noodwoning zorgt ervoor dat inwoners die zich in een crisissituatie bevinden, bijvoorbeeld doordat hun huis onbewoonbaar werd na een brand, toch steeds een dak boven het hoofd kunnen krijgen. In 2022 tekenden 21 lokale besturen uit heel Vlaanderen in op de projectoproep van Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) om te investeren in noodwoningen. De aangevraagde projecten zijn vaak een combinatie van investeringen, maar renovatie- en inrichtingswerken springen eruit. In bijna 20 procent van de dossiers wou het lokaal bestuur of het OCMW een pand aankopen, al dan niet in combinatie met andere investeringen. In 14 procent van de aanvragen ging het om een bouwproject, vaak ook in combinatie met andere investeringen.”

4,3 miljoen euro

Uit de opdeling van de ingediende aanvragen blijkt dat er grote verschillen zijn onder de provincies. Zo komen de meeste subsidieaanvragen uit West-Vlaanderen. “Er zijn dit jaar aanvragen uit De Panne, Deerlijk, Ichtegem, Kortemark, Middelkerke, Roeselare, Vleteren en Wevelgem”, legt Brecht Warnez uit. “Ze kunnen samen rekenen op een totale subsidie vanuit Vlaanderen van zo’n 1,2 miljoen euro. De Panne ontvangt 34.400 euro subsidie, Deerlijk 230.250 euro, Ichtegem 144.875 euro, Kortemark 145.000 euro, Middelkerke 62.500 euro, Roeselare 97.000 euro, Vleteren 342.000 euro en Wevelgem 125.382 euro voor verschillende projecten rond het bouwen of renoveren van noodwoningen. Deze acht dossiers brengen het aantal door Vlaanderen ondersteunde noodwoningen sinds 2020 op 35 in onze provincie. De projecten voor noodwoningen in West-Vlaanderen konden de voorbije drie jaar in totaal op een Vlaamse subsidie van 4,3 miljoen euro rekenen. Dat geld komt ten goede aan de meest kwetsbaren en stimuleert de lokale besturen om stappen vooruit te zetten op dit vlak.”