82-jarige man sterft na val van balkon op zesde verdieping: “Alles wijst op ongeval”

In Blankenberge is een 82-jarige man vrijdagavond om het leven gekomen na een val van zijn balkon op de zesde verdieping van een appartementsgebouw. Het gaat wellicht om een spijtig ongeval.

Een voorbijganger hoorde vrijdagavond iets voor 23 uur een doffe slag in de Franchommelaan, vlakbij de bekende Paravang. Daar trof hij het lichaam aan van de 82-jarige man.

Die was van het balkon van zijn appartement op de zesde verdieping gevallen. De voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.

Ongeval

Volgens de politie gaat het hoogstwaarschijnlijk om een tragisch ongeval. “Er is geen enkele indicatie van een wanhoopsdaad of kwaad opzet”, zegt commissaris Jan Maertens van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke. “Alles wijst dan ook in de richting van een ongeval, al wordt het voorval de komende uren nog verder onderzocht.”

Het parket heeft een wetsdokter aangesteld naar aanleiding van het overlijden.

Slachtofferhulp

De man, een vaste bewoner van het appartement in de Franchommelaan en dus geen tweedeverblijver, was alleen thuis met zijn echtgenote toen het ongeval zich voordeed. “Die dame werd vannacht nog bijgestaan door slachtofferhulp”, weet commissaris Jan Maertens.