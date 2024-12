300 leerlingen geëvacueerd na vermeende gasgeur bij school in Sint-Michiels

Dinsdagmorgen rond 8.30 uur stelden personeelsleden van de kleuter- en lagere school Kaproentje in het Kaproenhof in Sint-Michiels bij Brugge een vreemde geur vast in de gebouwen.

Omdat in eerste instantie gedacht werd aan een gaslek werden de hulpdiensten verwittigd en werd de noodprocedure opgestart. Alle kinderen met hun leerkrachten en begeleiders werden geëvacueerd en stonden buiten de brandweer op te wachten. Die voerde in alle gebouwen metingen uit, maar kon niets verdachts vinden. Na een half uur werd alles vrijgegeven en kon iedereen terug naar binnen.