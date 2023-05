Zwerfvuilheld Bertrand Verhaeghe uit Staden met pensioen

Gemeentearbeider Bertrand Verhaeghe (60) is met pensioen. Bekende Stadenaar Bertrand was het gezicht van de strijd tegen zwerfvuil. Hij ruimde voor de gemeente fulltime zwerfvuil en werd in 2019 tot zwerfvuilsuperheld – compleet met cape – opgevoerd in het kader van de zwerfvuilcampagne van de gemeente. De taak van zwerfvuil opruimer wordt na het vertrek van Bertrand niet meer fulltime ingevuld.

“Ik ben op 1 januari 1987 bij de technische dienst begonnen”, vertelt Bertrand. “Toen ik begon, was er in Staden nog geen groendienst. Milieuambtenaar Jeroen Vermeersch zegt altijd dat ik eigenlijk de groendienst heb opgericht. We zijn begonnen met drie man. Ondertussen zijn dat er al 12 of 13. Mijn taak bestond uit het sproeien van de kerkhoven en de uitwijkstroken langs wegen en de ruim 130 bloembakken, die er toen waren, van water te voorzien. Nu zijn dat er een stuk minder, een 10-tal in totaal.”

“In 2014 ben ik begonnen met het ruimen van zwerfvuil. Het was toenmalig milieuschepen Nikolaas Bourgeois die het initiatief opstartte. Sindsdien ruimde ik fulltime zwerfvuil in Groot-Staden. Ik deed die job altijd helemaal alleen.”

Bertrand rukte niet alleen uit wanneer er meldingen van sluikstorten bij de gemeente binnen kwamen, maar was elke dag op de baan om zwerfvuil te ruimen. “Gelukkig kon ik rekenen op de hulp van een 50-tal Mooimakers, vrijwilligers die op geregelde tijdstippen zwerfvuil ruimen. Oproepen voor sluikstorten waren er overigens regelmatig. We kregen er toch wel één per week binnen.”

Lege bierblikjes

Grootste fractie tijdens zijn kuisrondes waren volgens Bertrand lege bierblikjes. “Maar je vindt zowat alles”, weet Bertje, zoals hij in de volksmond wordt genoemd. “Burgemeester Francesco Vanderjeugd trok ooit met me mee op ronde omdat hij wilde ervaren wat mijn job precies inhield. We vonden toen een aantal zakken aardappelen in de Renaat Desmedtstraat. Afgelopen weekend kreeg ik een telefoontje van een ouder koppel Mooimakers dat wilde weten of ik nog aan het werk was. Ze hadden twee zakken aardappelen gevonden. Ook aan de Keuneleute heb ik ooit eens 5 à 6 zakken opgehaald. Mijn meest merkwaardige vondst ooit was er ook eentje toen de burgervader met me mee op pad was. Francesco vond toen een pluchen beertje waarop de naam ‘Bert’ stond. Mijn roepnaam indachtig heeft hij het toen onmiddellijk aan mij gegeven.”

Bertje wordt overigens niet fulltime vervangen als opruimer van zwerfvuil. “Normaal volgt collega Franky Syryn me op”, aldus Bertrand. “Dat is evenwel nog niet helemaal beslist”, weet Franky. “Ik neem normaal een deel van de taken van Bertrand over, maar wordt geen fulltime opruimer van zwerfvuil. Reden daarvoor is dat er niet echt personeel op overschot is in de gemeente.”

Vrijwilliger

Franky zou normaal enkel uitrukken bij meldingen van sluikstorten. “De eerste maal dat ik deelnam aan een zwerfvuilactie ben ik geschrokken van wat er allemaal in de grachten ligt”, aldus Franky. “Er waren nogal wat autobanden en treinbiels bij. Zaken waarmee je niet in het recyclagepark terecht kan.” Bertrand heeft ondertussen plannen om actief te blijven als zwerfvuilruimer, maar dan op vrijwillige basis. “Als de huidige Mooimaker in de Blommenwijk stopt – de man is al wat op leeftijd – neem ik het van hem over”, verzekert Bertrand.