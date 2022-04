Wingene zet verder in op zwerfvuilacties met hulp van Mooimakers

Tijdens de gemeenteraad in Wingene van maandag 25 april stelde gemeenteraadslid Stefaan Verhelle (CD&V) de vraag over de zwerfvuilactie Mooimakers die in de gemeente plaatshad. Hij wilde meer weten over het succes van de actie, welke zones aangepakt werden, hoeveel zwerfvuil er verzameld werd, de kostprijs en welke andere initiatieven om zwerfvuil te vermijden er zijn.

“Zwerfvuil en sluikstorten zijn maatschappelijke problemen die veel ergernis opwekken”, weet Stefaan Verhelle. “Naast een vervuild beeld baart zwerfvuil ook de landbouwers zorgen. Koeien sterven aan een wrede dood van het eten van versnipperde blikjes. Het gaat niet alleen om papiertjes, drank- en koekverpakking. Rond de voetbalterreinen merk ik als jeugdvoorzitter van KVC Wingene ook hondendrollen op. Dit jaar werd de zwerfvuilactie door het bestuur georganiseerd en gepromoot. Ik stel mij de vraag of dit een succes werd en over welke zones gaat het hier juist. Kan een inschatting gegeven worden van de hoeveelheid zwerfvuil die we jaarlijks verzamelen en hoeveel is de kost van zwerfvuil en sluikstorten voor onze gemeente? Hopelijk volgens er nog meer acties.”

Grote kostprijs

Schepen van Milieu Brecht Warnez (CD&V) gaf een klaar en duidelijk antwoord. “In april riep de gemeente de inwoners op om één van de 200 zones in de gemeente schoon te maken op een tijdstip dat ze zelf konden kiezen. Intussen tellen we meer dan 180 deelnemers die hun wandeling combineren met een eigen opruimactie. Eerder dit jaar in februari lieten we al onze grachten en wegbermen via sociale tewerkstelling opruimen en dat is goed voor 258 zakken of een goede 1.600 kg opgeruimd zwerfvuil.”

“Tegenover verleden jaar zien we een lichte daling, maar dit is wellicht het gevolg van een stijgend aantal Mooimakers die het jaar door een stukje van de gemeente zwerfvuilvrij maken. De inzet van de sociale werkplaats voor zwerfvuilophaling kost jaarlijks 9.200 euro. De rekening van de opruimkosten wordt door de gemeente betaald en door de belastingbetaler. We ramen de inzamel- en verwerkingskost van het zwerfvuil in onze gemeente op meer dan 30.000 euro per jaar.”

Wie vervuilt, kan beboet worden

De gemeente sensibiliseert de bevolking om sluikstorten en zwerfvuil een halt toe te roepen en organiseert opruimacties en kan rekenen op een groeiend aantal Mooimakers. “Wij blijven samen met Mirom Roeselare de moeilijke strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten alvast intensief aangaan en dit op alle fronten. We blijven ook sanctionerend optreden via de zwerfvuilcamera van Mirom. Wie vervuilt, kan betrapt worden en beboet worden. Met nummerplaatherkenning en gezichtsherkenning gebeuren vaststellingen. Vorig jaar hebben we 44 zwerfvuilovertreders of sluikstorters kunnen vatten. Zij kregen een boete van 350 euro. Binnenkort komen er nog meer acties in functie van een vuilnisbakkenplan, het verminderen van zwerfvuil op probleemlocaties, sigarettenpeuken in het straatbeeld en hondenpoep langs sommige wandeltrajecten”, sluit de schepen af.

(Nele Sabbe/foto Nele)